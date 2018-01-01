SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok
Cinsiyet

Koşu Giysiler (262)

FİLTRELE:


(6)
1 Renk


(6)

Nike Challenger

12,5 cm Erkek Koşu Şortu

99,90 ₺
1 Renk

Nike Epic Lux

Kadın Baskılı Koşu Kaprisi

249,90 ₺


(5)
3 Renk


(5)

Nike Utility

Erkek Koşu Eşofman Altı

279,90 ₺


(2)
12 Renk


(2)

Nike Dri-FIT Medalist

Kısa Kollu Erkek Koşu Üstü

229,90 ₺
2 Renk

Nike Run Division Elevate 2-in-1

8 cm Kadın Koşu Şortu

179,90 ₺


(1)
4 Renk


(1)

Nike Eclipse

2'si 1 Arada Kadın Koşu Şortu

159,90 ₺


(1)
4 Renk


(1)

Nike Distance

Astarlı Erkek Koşu Şortu

139,90 ₺


(1)
4 Renk


(1)

Nike Eclipse

7,5 cm Kadın Koşu Şortu

139,90 ₺


(15)
4 Renk


(15)

Nike

Erkek Boxer'ı (2'li Paket)

129,90 ₺
11 Renk

Nike Dri-FIT Miler Cool

Kısa Kollu Erkek Koşu Üstü

119,90 ₺ 94,99 ₺
4 Renk

Nike Miler

Kadın Koşu Atleti

89,90 ₺


(7)
2 Renk


(7)

Nike Dri-FIT Phenom

73,5 cm Erkek Koşu Eşofman Altı

249,90 ₺


(19)
2 Renk


(19)

Nike Rival

Yüksek Destekli Kadın Spor Sütyeni

189,90 ₺
3 Renk

Nike Pacer

Yüksek Destekli Kadın Spor Sütyeni

189,90 ₺


(1)
3 Renk


(1)

Nike

Bilek Üstü Kadın Koşu Taytı

169,90 ₺
6 Renk

Nike Dri-FIT Rise 365

Kısa Kollu Erkek Koşu Üstü

139,90 ₺
5 Renk

Nike Elevate

8 cm Kadın Koşu Şortu

119,90 ₺
1 Renk

Nike (London 2018)

Kadın Koşu Tişörtü

109,90 ₺
3 Renk

Nike Miler

Kadın Koşu Atleti

99,90 ₺
3 Renk

Nike Challenger

18 cm Astarlı Erkek Koşu Şortu

99,90 ₺
4 Renk

Nike

Kısa Kollu Kadın Koşu Üstü

69,90 ₺


(6)
6 Renk


(6)

Nike Swift

68,5 cm Erkek Koşu Eşofman Altı

349,90 ₺
4 Renk

Nike Dri-FIT Element

Yarım Fermuarlı Uzun Kollu Erkek Koşu Üstü

199,90 ₺
1 Renk

Nike Run Division

Kadın Koşu Tulumu

289,90 ₺


(1)
3 Renk


(1)

Nike Epic Lux

55 cm Bilek Üstü Kadın Koşu Taytı

249,90 ₺
2 Renk

Nike AeroSwift

Kadın Koşu Şortu

229,90 ₺
1 Renk

Nike Power

Kadın Koşu Taytı

189,90 ₺
5 Renk

Nike Flex Stride 2-in-1

12,5 cm Erkek Koşu Şortu

159,90 ₺
3 Renk

Nike Flex Stride

23 cm 2'si 1 Arada Erkek Koşu Şortu

159,90 ₺


(1)
3 Renk


(1)

Nike Rise 365

Kolsuz Erkek Koşu Üstü

119,90 ₺
2 Renk

Nike Dri-FIT Miler

Kısa Kollu Kadın Koşu Üstü

99,90 ₺


(7)
2 Renk


(7)

Nike Swift

68,5 cm Kadın Koşu Eşofman Altı

349,90 ₺


(2)
1 Renk


(2)

Nike Epic Lux

Kadın Koşu Taytı (Büyük Beden)

249,90 ₺


(2)
2 Renk


(2)

Nike Tech

72,5 cm Erkek Koşu Taytı

189,90 ₺


(2)
3 Renk


(2)

Nike

Kadın Koşu Ceketi

279,90 ₺
2 Renk

Nike Essential

Kadın Koşu Eşofman Altı

199,90 ₺
6 Renk

Nike Distance 2-in-1

18 cm Erkek Koşu Şortu

159,90 ₺


(1)
3 Renk


(1)

Nike Run Division Rise 365

Kolsuz Erkek Koşu Üstü

139,90 ₺
2 Renk

Nike Miler

Kısa Kollu Erkek Koşu Üstü

139,90 ₺
6 Renk

Nike Miler

Kısa Kollu Kadın Koşu Üstü

99,90 ₺


(1)
1 Renk


(1)

Nike Essential

72,5 cm Kadın Koşu Taytı

129,90 ₺


(2)
1 Renk


(2)

Nike Miler

Kısa Kollu Erkek Koşu Üstü

99,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT Run Club (Paris)

Kadın Tişörtü

109,90 ₺
2 Renk

Nike Essential

Erkek Koşu Ceketi

249,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT NRC (NYC)

Kadın Koşu Tişörtü

109,90 ₺


(3)
1 Renk


(3)

Nike Dri-FIT Run Club

Kadın Tişörtü

109,90 ₺


(3)
2 Renk


(3)

Nike Challenger

18 cm Erkek Koşu Şortu

99,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT Run Club (Berlin)

Erkek Tişörtü

109,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT Run Club (Berlin)

Kadın Tişörtü

109,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT Run Club

Erkek Tişörtü

109,90 ₺
1 Renk

Nike Dri-FIT Run Club (Paris)

Erkek Tişörtü

109,90 ₺


(1)
5 Renk


(1)

Nike Dri-FIT Element

Yarım Fermuarlı Uzun Kollu Kadın Koşu Üstü

199,90 ₺
1 Renk

Nike Flex

15 cm Genç Çocuk (Erkek) Koşu Şortu

89,90 ₺


(1)
1 Renk


(1)

Nike Therma Sphere Element

Uzun Kollu Kadın Koşu Üstü

219,90 ₺
2 Renk

Nike Sphere Element

Uzun Kollu Kadın Koşu Üstü (Büyük Beden)

299,90 ₺


(23)
4 Renk


(23)

Nike Classic Swoosh

Orta Destekli Kadın Spor Sütyeni

119,90 ₺


(7)
1 Renk


(7)

Nike Alpha

Yüksek Destekli Kadın Spor Sütyeni

149,90 ₺


(7)
2 Renk


(7)

Nike Zip

Orta Destekli Kadın Spor Sütyeni

149,90 ₺


(2)
7 Renk


(2)

Nike Classic Swoosh Futura

Orta Destekli Kadın Spor Sütyeni

99,90 ₺


(4)
2 Renk


(4)

Nike Classic

Genç Çocuk (Kız) Spor Sütyeni

89,90 ₺

KOŞU GİYSİLERİ

Nike koşu giysileri, tüm hava koşullarında koşmanı sağlayan üst ve alt giyim stillerinden oluşur. En yeni üstler, şortlar, taytlar, ceketler, çoraplar ve daha fazlası seni bekliyor. Koşu giysilerimizde kullanılan Nike Dri-FIT teknolojisi, daha hızlı buharlaşması için teri vücudundan uzaklaştırarak seni daha kuru tutar ve koşuna daha çok odaklanmanı sağlar. Ayrıca soğuk, yağmurlu günlerde sıcak ve kuru kalman için bazı stiller yalıtımlı ve suya dayanıklıdır. Nike koşu giysileri ve Nike+ Run Club Antrenman Planları, hedeflerin ve mesafen ne olursa olsun koşunu zirveye çıkarmana yardımcı olmak için tasarlanıyor. Tüm Nike erkek, kadın ve çocuk koşu giysilerimizi incele.

 

Tüm koşu stillerini incele >> 

 

 