Erkek Giysiler (85)

Sisteminizde JavaScript'in etkin olmadığını tespit ettik. Ürün satın almak ve Nike.com deneyimini doğru şekilde yaşamak için JavaScript gereklidir. Lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin ve sayfayı yenileyin.

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>men>clothing>training","pageCount":2,"searchList2":"gated:gender:men|search collection:clothing|sport:training","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetValueGroupName":"Gender","facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Search Collection","facetName":"Search Collection","facetValueId":"2100","facetValueName":"Clothing","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Sport","facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Gender","facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":null,"facetName":"Search Collection","facetValueId":"2101","facetValueName":"Clothing","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":null,"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":85,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[{"inWallContentCard":true,"rawPrice":null,"localPrice":null,"overriddenLocalPrice":null,"employeePrice":null,"overriddenEmployeePrice":null,"cqPath":"4019e491-a7be-474c-afc9-4c16651356e3","title":"HER BEDEN VE BOYA UYGUN STİLLER","subtitle":"Farklı beden ve boy ölçülerine sahip her sporcuya uygun stiller.","portraitUrl":"https://c.static-nike.com/a/images/w_220,c_limit/dpr_auto/evuiw4vogmo5wopsueyx/her-beden-ve-boya-uygun-stller.jpg","altText":"","actionType":"button","actionText":"ALIŞVERİŞE BAŞLA","destinationId":"https://store.nike.com/gb/en_gb/pw/mens-extended-size-gym-training/7puZon9Zpd9","colorTheme":"light","layout":null,"position":7,"height":1,"width":1,"glitchText":null}],"productIds":["11929314","10723873","12100724","12105685","12105658","11961427","12117374","11961451","12186929","12186930","12284854","12104958","12099515","11985924","12105841","11929350","12105843","11986434","11908044","12184960","12240660","12237196","12101311","11784919","12239855","12250672","12260342","12101128","12240516","12240599","12241402","12242819","12139380","11647538","12284855","12186927","12090685","12156492","12090595","12090561","11932421","11884553","11818827","12105782","12105717","11961433","12100366","12100925","11946401","12182634","12284793","12182214","12186928","12187142","12101318","11647521","11986352","11935084","11640646","11536371"],"name":"Erkek Spor ve Antrenman Giysileri. Nike.com TR.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetValueGroupName":"Gender","facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Search Collection","facetName":"Search Collection","facetValueId":"2100","facetValueName":"Clothing","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Sport","facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":"Gender","facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":null,"facetName":"Search Collection","facetValueId":"2101","facetValueName":"Clothing","facetCategory":false},{"facetValueGroupName":null,"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}