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ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Nike

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บุรุษ เสื้อผ้า
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บุรุษ Dri-FIT เสื้อผ้า (180)

  • Dri-FIT

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1 สี

2018 Brasil CBF Stadium Home

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
1 สี

Portugal Stadium Home ปี 2018

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
2 ผู้เล่นที่มี

Stephen Curry Icon Edition Authentic (Golden State Warriors)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

6,700 THB
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(1)
1 ผู้เล่นที่มี
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(1)

Cleveland Cavaliers Icon Edition Authentic (Cleveland Cavaliers)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

6,700 THB
2 สี

Nike Dri-FIT LeBron

เสื้อบาสเก็ตบอลแขนกุดผู้ชาย

2,000 THB
2 สี

Jordan

เสื้อกล้ามบาสเก็ตบอลผู้ชาย

1,200 THB
3 สี

Jordan Ultimate Flight

เสื้อแข่งบาสเก็ตบอลผู้ชาย

1,900 THB
2 สี

Nike Breathe Elite

เสื้อบาสเก็ตบอลแขนกุดผู้ชาย

1,200 THB
2 สี

Jordan Flight

เสื้อยืดบาสเก็ตบอลผู้ชาย

1,200 THB
4 สี

Nike Dri-FIT Medalist

เสื้อวิ่งแขนสั้นผู้ชาย

2,200 THB
1 สี

Nike Therma Flex Showtime

กางเกงบาสเก็ตบอลผู้ชาย

3,100 THB
2 สี

Nike Dri-FIT

กางเกงเทรนนิ่งผู้ชาย

2,400 THB 1,919 THB
3 สี

Nike Rise 365

เสื้อวิ่งแขนกุดผู้ชาย

1,400 THB
3 สี

Nike Dri-FIT Miler Cool

เสื้อวิ่งแขนสั้นผู้ชาย

1,200 THB
8 สี

Nike Dri-FIT Rise 365

เสื้อวิ่งแขนสั้นผู้ชาย

1,600 THB
3 สี

Nike Distance

กางเกงวิ่งขาสั้นมีซับใน 5 นิ้วผู้ชาย

1,600 THB
2 สี

Nike Run Division Flex Stride 2-in-1

กางเกงวิ่งขาสั้น 7 นิ้วผู้ชาย

2,000 THB
1 สี

Nike Flex Stride Flash

กางเกงวิ่งขาสั้นมีซับใน 7 นิ้วผู้ชาย

1,700 THB
2 สี

Nike Distance 2-in-1

กางเกงวิ่งขาสั้น 7 นิ้วผู้ชาย

1,700 THB
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(1)
1 ผู้เล่นที่มี
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(1)

Kobe Bryant Icon Edition Authentic (Los Angeles Lakers)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

7,600 THB 6,079 THB
1 ผู้เล่นที่มี

Kobe Bryant Association Edition Authentic (Los Angeles Lakers)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

7,600 THB 6,079 THB
1 สี

2018 Netherlands Stadium Home

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB 2,239 THB
1 สี

FFF Vapor Match Home ปี 2018

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

4,600 THB
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(7)
1 สี
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(7)

Chelsea FC Stadium Home ฤดูกาล 2017/18

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
1 สี

Paris Saint-Germain Stadium Home ปี 2017/18

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
1 สี

Manchester City FC Stadium Home ปี 2017/18

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
3 สี

Nike SB Logo

เสื้อยืดผู้ชาย

850 THB
2 สี

Nike Dri-FIT Academy

เสื้อฟุตบอลผู้ชาย

850 THB
2 สี

Nike Dri-FIT Phenom

กางเกงวิ่ง 27 นิ้วผู้ชาย

3,100 THB
2 สี

Nike Power Tech

กางเกงวิ่งรัดรูป 27 นิ้วผู้ชาย

2,800 THB
2 สี

Nike Breathe

เสื้อเทรนนิ่งแขนสั้นผู้ชาย

1,400 THB
2 สี

Nike Dri-FIT Academy

กางเกงฟุตบอลขาสั้นผู้ชาย

850 THB
1 สี

Nike Dry Miler

เสื้อวิ่งผู้ชาย

1,200 THB
1 ผู้เล่นที่มี

Russell Westbrook Icon Edition Authentic (Oklahoma City Thunder)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

6,700 THB
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(1)
1 สี
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(1)

England Vapor Match Home ปี 2018

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

4,600 THB
1 สี

Golden State Warriors Nike Icon Edition Authentic

กางเกงขาสั้น NBA ผู้ชาย

4,800 THB
1 สี

Los Angeles Lakers Nike Icon Edition Authentic

กางเกงขาสั้น NBA ผู้ชาย

4,800 THB
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(1)
1 สี
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(1)

San Antonio Spurs Nike Icon Edition Authentic

กางเกงขาสั้น NBA ผู้ชาย

4,800 THB
1 สี

Nike Therma Flex Showtime

เสื้อบาสเก็ตบอลมีฮู้ดซิปยาวผู้ชาย

3,900 THB
2 สี

Nike Run Division

เสื้อแจ็คเก็ตวิ่งผู้ชาย

3,700 THB
1 สี

Nike Swift

กางเกงวิ่งขายาว 25 นิ้วผู้ชาย

3,500 THB
1 สี

Nike Dri-FIT Showtime Association

เสื้อมีฮู้ด NBA ซิปยาวผู้ชาย

3,700 THB
1 สี

FFF Anthem

เสื้อแจ็คเก็ตฟุตบอลผู้ชาย

3,300 THB
1 สี

Brasil CBF Anthem

เสื้อแจ็คเก็ตฟุตบอลผู้ชาย

3,300 THB
1 สี

Nike Flex

เสื้อแจ็คเก็ตวิ่งผู้ชาย

3,500 THB
1 สี

Nike Utility

กางเกงวิ่งผู้ชาย

3,100 THB
1 สี

Nike Dri-FIT Therma Kyrie

กางเกงบาสเก็ตบอลผู้ชายพิมพ์ลาย

3,100 THB
1 สี

NikeCourt AeroReact Rafael Nadal Challenger

เสื้อเทนนิสผู้ชาย

3,500 THB
1 สี

Nike Essential

เสื้อแจ็คเก็ตวิ่งมีฮู้ดผู้ชาย

2,900 THB
1 สี

2018 England Stadium Away

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
1 สี

Nike Dri-FIT Showtime Association

กางเกงขายาว NBA ผู้ชาย

3,100 THB
1 สี

FFF Stadium Away ปี 2018

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
1 สี

2018 England Stadium Home

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB
3 ผู้เล่นที่มี

LeBron James Icon Edition Swingman Jersey (Cleveland Cavaliers)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

3,100 THB
1 ผู้เล่นที่มี

Russell Westbrook City Edition Swingman Jersey (Oklahoma City Thunder)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

3,100 THB
2 ผู้เล่นที่มี

LeBron James City Edition Swingman Jersey (Cleveland Cavaliers)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

3,100 THB
2 ผู้เล่นที่มี

Stephen Curry City Edition Swingman Jersey (Golden State Warriors)

เสื้อแข่ง Nike NBA Connected ผู้ชาย

3,100 THB
1 ผู้เล่นที่มี

Kawhi Leonard City Edition Swingman Jersey (San Antonio Spurs)

เสื้อแข่ง Nike NBA ผู้ชาย

3,100 THB
1 ผู้เล่นที่มี

Kristaps Porzingis City Edition Swingman Jersey (New York Knicks)

เสื้อแข่ง Nike NBA ผู้ชาย

3,100 THB
1 สี

FC Barcelona Stadium Third ปี 2017/18

เสื้อแข่งฟุตบอลผู้ชาย

2,800 THB