Женская одежда Nike создана для абсолютной свободы движений. Модели из легкой ткани с такими функциональными деталями, как эргономичные швы, повторяющие изгибы тела, обеспечивают комфорт и естественность движений. Влагоотводящая ткань Dri-FIT обеспечивает комфорт независимо от типа тренировок или вида спорта. Выбери идеальную посадку, воспользовавшись подбором брюк, и оптимальную поддержку с сервисом по подбору бра.

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