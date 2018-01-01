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Дети Сумки и рюкзаки (16)

Kids' backpacks, bags, rucksacks are essential for the young athlete going from school to practice and everywhere in between. Find styles featuring wet/dry storage compartments for post workout items, water-resistant coated pockets to protect gear and padded straps for comfortable carrying in a variety of colours for both boys and girls.

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2 Цвета

Nike Elemental

Детский рюкзак

1 990 pyб.
9 Цвета

Nike Elemental

Детский рюкзак

1 790 pyб.
7 Цвета

Nike Brasilia Just Do It

Детский рюкзак (мини)

1 390 pyб.
4 Цвета

Nike Graphic

Спортивная сумка для детей

890 pyб.
1 Цвет

Nike Gym Club

Детская сумка-дафл

2 090 pyб.
2 Цвета

Nike Vapor Sprint

Детская сумка-дафл

2 490 pyб.
1 Цвет

CR7

Детский рюкзак

2 490 pyб.
1 Цвет

Paris Saint-Germain Stadium

Футбольный рюкзак

2 490 pyб.
1 Цвет

Nike Brasilia

Сумка-дафл для тренинга (средний размер)

2 490 pyб.
4 Цвета

Nike Brasilia

Сумка-дафл для тренинга (маленький размер)

2 190 pyб.
3 Цвета

Nike Brasilia

Сумка-дафл для тренинга (очень маленький размер)

1 790 pyб.
2 Цвета

Nike Brasilia

Спортивная сумка

890 pyб.
1 Цвет

Nike

Футбольный мешок на завязках

990 pyб.
1 Цвет

Nike SB RPM

Рюкзак для скейтбординга

6 490 pyб.
1 Цвет

Nike Brasilia

Детский рюкзак Nike Brasilia

2 190 pyб.
2 Цвета

Nike Sportswear Heritage

Спортивная сумка

1 290 pyб.

ДЕТСКИЕ РЮКЗАКИ И СУМКИ

У нас ты найдешь сумки и рюкзаки как для учебников, так и для спортивной экипировки. У нас есть классические рюкзаки, мешки на завязках, спортивные сумки и многое другое. Вместительные отделения, карманы из воздухопроницаемой сетки, карманы на молнии и мягкие лямки позволяют удобно хранить и переносить вещи. Некоторые модели имеют отделения для раздельного хранения влажной и сухой экипировки и водоотталкивающее покрытие для защиты от дождя. Детские сумки и рюкзаки Nike доступны в различном исполнении для мальчиков и девочек.

 

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