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Бег Одежда (261)

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1 Цвет

Nike Challenger

Мужские беговые шорты 12,5 см

2 290 pyб.
1 Цвет

Nike Epic Lux

Женские беговые капри

5 490 pyб.
3 Цвета

Nike Utility

Мужские беговые брюки

5 490 pyб.
12 Цвета

Nike Dri-FIT Medalist

Мужская беговая футболка с коротким рукавом

4 790 pyб.
2 Цвета

Nike Run Division Elevate 2-in-1

Женские беговые шорты 8 см

3 790 pyб.
4 Цвета

Nike Eclipse

Женские беговые шорты 2 в 1

3 490 pyб.
4 Цвета

Nike Eclipse

Женские беговые шорты 7,5 см

2 990 pyб.
4 Цвета

Nike Distance

Мужские беговые шорты с подкладкой 18 см

2 990 pyб.
4 Цвета

Nike

Мужские боксеры (2 штуки)

2 590 pyб.
11 Цвета

Nike Dri-FIT Miler Cool

Мужская беговая футболка с коротким рукавом

2 490 pyб. 1 680 pyб.
4 Цвета

Nike Miler

Женская беговая майка

1 790 pyб.
2 Цвета

Nike Dri-FIT Phenom

Мужские беговые брюки 73,5 см

4 790 pyб.
2 Цвета

Nike Rival

Спортивное бра с высокой поддержкой

3 790 pyб.
3 Цвета

Nike Pacer

Спортивное бра с высокой поддержкой

3 790 pyб.
3 Цвета

Nike

Женские укороченные тайтсы для бега

3 790 pyб.
6 Цвета

Nike Dri-FIT Rise 365

Мужская беговая футболка с коротким рукавом

2 990 pyб.
5 Цвета

Nike Elevate

Женские беговые шорты 8 см

2 590 pyб.
1 Цвет

Nike (London 2018)

Женская беговая футболка

2 390 pyб.
3 Цвета

Nike Miler

Женская беговая майка

2 190 pyб.
3 Цвета

Nike Challenger

Мужские беговые шорты с подкладкой 18 см

2 290 pyб.
4 Цвета

Nike

Женская беговая футболка с коротким рукавом

1 490 pyб.
6 Цвета

Nike Swift

Мужские беговые брюки 68 см

6 990 pyб.
4 Цвета

Nike Dri-FIT Element

Мужская беговая футболка с длинным рукавом и молнией до середины груди

3 990 pyб.
1 Цвет

Nike Run Division

Женское боди для бега

6 290 pyб.
3 Цвета

Nike Epic Lux

Женские укороченные тайтсы для бега 55 см

5 490 pyб.
2 Цвета

Nike AeroSwift

Женские беговые шорты

4 990 pyб.
1 Цвет

Nike Power

Женские беговые тайтсы

4 190 pyб.
3 Цвета

Nike Flex Stride

Мужские беговые шорты 2-в-1 23 см

3 490 pyб.
5 Цвета

Nike Flex Stride 2-in-1

Мужские беговые шорты 12,5 см

3 490 pyб.
3 Цвета

Nike Rise 365

Мужская беговая майка

2 490 pyб.
2 Цвета

Nike Dri-FIT Miler

Женская беговая футболка с коротким рукавом

2 190 pyб.
2 Цвета

Nike Swift

Женские беговые брюки 68,5 см

6 990 pyб.
1 Цвет

Nike Epic Lux

Женские беговые тайтсы (большие размеры)

5 790 pyб.
2 Цвета

Nike Tech

Мужские беговые тайтсы 72 см

4 190 pyб.
3 Цвета

Nike

Женская беговая куртка

6 190 pyб.
2 Цвета

Nike Essential

Женские беговые брюки

4 190 pyб.
6 Цвета

Nike Distance 2-in-1

Мужские беговые шорты 18 см

3 490 pyб.
3 Цвета

Nike Run Division Rise 365

Мужская беговая майка

2 990 pyб.
2 Цвета

Nike Miler

Мужская беговая футболка с коротким рукавом

2 490 pyб.
6 Цвета

Nike Miler

Женская беговая футболка с коротким рукавом

2 190 pyб.
1 Цвет

Nike Essential

Женские беговые тайтсы 72 см

2 790 pyб.
1 Цвет

Nike Miler

Мужская беговая футболка с коротким рукавом

2 190 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club (Paris)

Женская футболка

2 390 pyб.
2 Цвета

Nike Essential

Мужская беговая куртка

5 490 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT NRC (NYC)

Женская беговая футболка

2 390 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club

Женская футболка

2 390 pyб.
2 Цвета

Nike Challenger

Мужские беговые шорты 18 см

2 190 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club (Berlin)

Мужская футболка

2 390 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club (Berlin)

Женская футболка

2 390 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club

Мужская футболка

2 390 pyб.
1 Цвет

Nike Dri-FIT Run Club (Paris)

Мужская футболка

2 390 pyб.
5 Цвета

Nike Dri-FIT Element

Женская беговая футболка с длинным рукавом и молнией до середины груди

3 990 pyб.
1 Цвет

Nike Flex

Беговые шорты для мальчиков школьного возраста 15 см

1 990 pyб.
1 Цвет

Nike Therma Sphere Element

Женская беговая футболка с длинным рукавом

4 790 pyб.
2 Цвета

Nike Sphere Element

Женская беговая футболка с длинным рукавом (большие размеры)

5 490 pyб.
4 Цвета

Nike Classic Swoosh

Спортивное бра со средней поддержкой

1 990 pyб.
1 Цвет

Nike Alpha

Спортивное бра с высокой поддержкой

2 990 pyб.
2 Цвета

Nike Zip

Спортивное бра со средней поддержкой

2 990 pyб.
7 Цвета

Nike Classic Swoosh Futura

Спортивное бра со средней поддержкой

1 990 pyб.
2 Цвета

Nike Classic

Спортивное бра для девочек школьного возраста

1 690 pyб.

ОДЕЖДА ДЛЯ БЕГА

В коллекцию одежды для бега Nike входят различные модели для любой погоды. Выбирай новейшие модели футболок, шорт, тайтсов, курток, носков и многое другое. При создании нашей беговой одежды используется технология Nike Dri-FIT, которая отводит влагу на поверхность ткани, где она быстро испаряется. Это обеспечивает комфорт и позволяет полностью сконцентрироваться на пробежке. Некоторые модели дополнены утеплителем и водонепроницаемой отделкой для защиты от холода и влаги в плохую погоду. Одежда для бега Nike и программы тренировок Nike+ Run Club помогут достичь максимальных результатов независимо от твоей цели и дистанции. Подбери экипировку из коллекции беговой одежды Nike для мужчин, женщин и детей.

 

Все модели для бега

 

 