ODZIEŻ DO BIEGANIA (331)

Odzież do biegania Nike obejmuje górne i dolne części stroju na każdą pogodę. Nasza odzież biegowa wyposażona jest w technologię Nike Dri-FIT, która odprowadza wilgoć ze skóry, aby umożliwić szybsze jej parowanie, czego rezultatem jest uczucie suchości i możliwość większej koncentracji na biegu. Niektóre modele są ocieplane lub wodoodporne, dzięki czemu zapewniają ciepło i suchość także w zimne, deszczowe dni. Odzież do biegania Nike i plany treningowe Nike+ Run Club zostały przygotowane specjalnie po to, aby pomóc Ci biegać na miarę Twoich możliwości, niezależnie od wyznaczonych celów i dystansu. Jeśli przygotowujesz się do udziału w maratonie, zobacz naszą kolekcję maratońską. Znajdziesz w niej wszystkie produkty, których potrzebujesz, aby osiągnąć życiowy wynik. Przeglądaj całą ofertę produktów do biegania Nike dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

