Roshe One-treningssko for barn passer til all slags bruk. Med disse stilige skoene, som gir god støtte og demping, er barnet klar for både skole og utelek. Utforsk ulike farger og mønstre for gutt og jente. Ser dere etter Roshe-sko for hele familien? Handle stiler for herre og dame.

Design dine egne Roshe-treningssko for barn med NIKEiD >>