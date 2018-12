COLLECTION JORDAN POUR ENFANT (76)

Habillez vos jeunes athlètes avec les vêtements performants et de qualité de notre ligne Jordan pour enfant. Les petits prodiges du sport seront fiers de porter les modèles classiques comme les plus récents et sont certains de faire tourner les têtes. Associez une paire innovante de chaussures Jordan pour enfant à un survêtement pour un look tendance, fonctionnel et pointu. Les produits au logo Jumpman inspirent la confiance, et plairont aux jeunes athlètes et aux fans de sport. Jouez la superposition en faisant porter à votre sportif en herbe un t-shirt Jordan sous son sweat à capuche préféré. Allure sportswear garantie!

COLLECTION JORDAN POUR ENFANT : POUR INCARNER LE MEILLEUR DU SPORT

Quel que soit le sport qu'a choisi votre enfant, Jordan est connu dans le monde entier comme le symbole de la victoire et de la persévérance. Cette attitude se retrouve dans tous les types de sports et de compétition, et en particulier dans les salles de classe. N'importe qui peut réussir s'il en a l'opportunité, et la collection Jordan pour enfant est faite pour donner un coup de pouce aux jeunes sportifs. Associez leur accessoire Jordan préféré à des vêtements sportswear pour composer un look que les jeunes athlètes pourront porter à l'école comme sur le terrain. Parcourez notre collection Jordan et découvrez nos sneakers emblématiques et nos vêtements pour homme, femme, garçon et fille.