ABBIGLIAMENTO DA RUNNING (331)

L'abbigliamento da running Nike include maglie e pantaloni per correre in qualsiasi condizione atmosferica. La tecnologia Nike Dri-FIT nei nostri capi da running favorisce l'evaporazione del sudore e garantisce un comfort superiore per mantenere la concentrazione sulla corsa. Alcuni modelli sono anche isolanti e resistenti all'acqua per assicurare il massimo calore e protezione nelle giornate fredde e piovose. L'abbigliamento da running Nike e i programmi di allenamento Nike+ Run Club sono pensati per aiutarti a correre al tuo meglio in base ai tuoi obiettivi e alla distanza che intendi affrontare. Se ti stai preparando per una maratona, scopri la nostra Marathon Race Collection per trovare tutti gli articoli di cui hai bisogno per dare il massimo durante la corsa. Acquista l'intera selezione di abbigliamento da running Nike, disponibile per uomo, donna e bambini.

Compra tutti gli stili da corsa >>