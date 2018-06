ABBIGLIAMENTO - BAMBINA (548)

L’abbigliamento Nike è studiato in tagli, motivi e colori diversi adatti alle ragazze a seconda dell’età, dalla prima infanzia all’adolescenza. La tua piccola sarà sempre sicura di avere il look giusto, sia a scuola che in allenamento o in città. Crea l’outfit che più la rappresenta abbinando giacche e pantaloni della tuta o soddisfa i suoi desideri componendo completi diversi. L’abbigliamento per ragazza di Nike è stato concepito per rispondere a tutte le aspettative delle future atlete, sia che si tratti della pratica di uno sport - ballo, calcio, pallacanestro, running ecc. - o delle sue attività quotidiane. Scopri la nostra selezione di abbigliamento lifestyle per regalarle un look alla moda e adatto a tutti i giorni.