SACS À DOS & SACS DE SPORT POUR ENFANT (27)

Qu'il s'agisse de transporter du matériel scolaire ou sportif, équipez votre enfant avec les sacs et les sacs à dos Nike. Choisissez parmi des sacs à dos classiques parfaits pour l'ordinateur, les livres et les cahiers, des sacs à cordon pour les articles essentiels, ou des sacs de sport pour les séances d'entraînement ou les sorties du weekend. Aidez votre futur champion à rester organisé avec nos sacs pour enfant polyvalents et durables, assez spacieux pour transporter ses habits de rechange et son sweat à capuche préféré. Avec de multiples rangements pratiques et des sangles rembourrées pour un confort maximum, nos sacs pour enfant sont des indispensables pour tous les jeunes athlètes en déplacement.

DES SACS POUR ENFANT POLYVALENTS POUR LES JEUNES ATHLÈTES

Trouvez le sac qui correspond au style et aux besoins de votre jeune sportif dans notre collection de sacs et sacs à dos pour enfant. Grâce à des compartiments distincts, nos sacs permettent de séparer les chaussures de sport de votre enfant de ses vêtements propres et de ranger leur téléphone en toute sécurité. En outre, certains modèles proposent un revêtement imperméable pour protéger son équipement des intempéries. Les sacs à dos et sacs pour enfant de Nike sont disponibles pour les garçons et les filles, et s'associent parfaitement avec nos vêtements pour enfant tels que les survêtements, les hauts, les shorts et les pantalons.