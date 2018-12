CHAUSSURES DE RUNNING POUR ENFANT (52)

Aidez votre jeune athlète à dominer la piste et à repousser ses limites en l'équipant de nos chaussures de running pour enfant intégrant les dernières innovations Nike, telles Nike Air, Nike Free et FlyKnit. Les chaussures de running dotées de la technologie Air-Sole offrent un amorti tout en légèreté et un confort ultime tout au long de la course. Quant aux chaussures de running à l'empeigne Flyknit souple et respirante, elles enveloppent et maintiennent son pied à chaque pas. Notre collection de chaussures de running pour enfant propose un large choix de modèles pour couvrir tous les besoins de votre jeune athlète, quels que soient son niveau de pratique et les distances parcourues.

COMPOSEZ DES LOOKS TAILLÉS POUR LA COURSE AVEC NOS CHAUSSURES DE RUNNING POUR ENFANT

Complétez le look dynamique de votre jeune coureur en associant à ses chaussures de running pour enfant nos vêtements et accessoires de running conçus pour bouger avec lui. Trouvez des collants de running offrant une liberté de mouvement totale, et des hauts et t-shirts pour enfant en tissu Dri-FIT anti-transpiration pour le garder au sec et à l'aise jusqu'à la ligne d'arrivée. Hors piste, équipez-le de nos chaussures de trail ou de nos chaussures de cross-training polyvalentes, également disponibles pour homme et femme. Découvrez l'ensemble de notre collection Nike Running incluant des chaussures, des hauts et des collants pour homme, femme et enfant, et améliorez les performances de toute la famille.