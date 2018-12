CHAUSSURES AIR MAX POUR ENFANT (63)

Parcourez les nombreuses versions de Nike Air Max pour enfant dans des designs et des coloris variés qui seront sûrs de plaire à votre jeune athlète. Retrouvez la Nike Air Max 1 lancée en 1987, la première à dévoiler l'amorti Max Air, ainsi que les suivantes : Air Max 90, Air Max 97, Air Max Zero ou VaporMax, et les autres versions qui ont succédé ou qui ont revisité ces modèles classiques, comme l'Air Max Vision. Dans la tradition de la famille Air Max, ces chaussures offrent toutes un confort exceptionnel et un maintien durable au quotidien. Trouvez l'Air Max pour enfant qui lui correspond parmi notre large sélection pour tous les âges, ou personnalisez ses chaussures avec NIKEiD. Complétez sa tenue avec les vêtements et accessoires Nike pour enfant, comme les sacs à dos.

DONNEZ-LUI L'AVANTAGE SUR LE TERRAIN ET EN DEHORS AVEC DES AIR MAX POUR ENFANT

Équipez votre jeune athlète de chaussures Air Max pour enfant et faites-le profiter d'un style et de performances hors pair. Innovantes, légères, confortables, durables et élégantes, les Air Max sont des chaussures emblématiques que votre enfant sera fier de porter quelles que soient ses activités quotidiennes : pour le sport, le running, à l'école ou le week-end. Explorez notre large sélection de modèles pour fille et pour garçon ou découvrez les Air Max pour homme et femme pour équiper toute la famille. Ne manquez pas de parcourir l'ensemble de nos chaussures pour enfant.