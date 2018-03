{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>shoes>customise with nikeid>huarache","pageCount":1,"searchList2":"shoes:|custom:customise with nikeid|collections:huarache","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Custom","facetValueId":"2000","facetValueName":"Customise with NIKEiD","facetValueGroupName":"Custom","facetCategory":false},{"facetName":"Custom","facetValueId":"2025","facetValueName":"Customise with NIKEiD","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sportswear Shoes - Style","facetValueId":"31443","facetValueName":"Huarache","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":3,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["12481472","12481489","12481496","12481503","12481510","12481447","12481461","12481482","12481314","12481321","12481440","12481304","12481426","12481374","12481328"],"name":"Upravit Huarache s NIKEiD. Nike.com CZ.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Custom","facetValueId":"2000","facetValueName":"Customise with NIKEiD","facetValueGroupName":"Custom","facetCategory":false},{"facetName":"Custom","facetValueId":"2025","facetValueName":"Customise with NIKEiD","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Sportswear Shoes - Style","facetValueId":"31443","facetValueName":"Huarache","facetValueGroupName":"Collections","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:standard"},"success":true}

DORUČENÍ ZDARMA. S NikePlus získáš standardní doručení zdarma ke všem objednávkám. Zjisti víc. VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY ZDARMA. Pokud se ti nebude cokoli líbit, můžeš to do 30 dnů vrátit. Zjisti víc.