Pánské tašky a batohy (66)

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>men>accessories and equipment>bags / backpacks","pageCount":2,"searchList2":"gated:gender:men|accessories and equipment:bags / backpacks","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":66,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["11071206","11078210","12138856","11064407","12115259","12183323","12183325","12183327","12183329","11092666","11658716","11658714","11236494","11598645","11355910","11063352","11228909","11236488","11977470","11078243","12117836","11802653","11932992","10883139","10883144","10883132","10132332","11937368","11574534","11229763","11933003","11934652","11934648","10931380","10931334","10931336","10931340","11934650","11574546","11619250","11229771","11624351","11570901","11866839","11574504","11570892","11570696","11570898","11807866","11570899","11570897","11571293","11571295","11064354","11936348","12117927","11807774","10303330","10824003","11149816"],"name":"Pánské tašky a batohy. Nike.com CZ.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31646","facetValueName":"Bags / Backpacks","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}

DORUČENÍ ZDARMA. S NikePlus získáš standardní doručení zdarma ke všem objednávkám. Zjisti víc. VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY ZDARMA. Pokud se ti nebude cokoli líbit, můžeš to do 30 dnů vrátit. Zjisti víc.