PÁNSKÉ BĚŽECKÉ BOTY PEGASUS (24)

Vyber si při svém příštím běhu tempo s pánskou běžeckou obuví Nike Pegasus. Pegasus zajišťuje dokonalé padnutí a pocit rychlosti, díky kterému se můžeš soustředit na rychlost. Díky skvělé trakci je obuv vhodná do každého počasí a terénu. Díky technologii Zoom Air na patě a v přední části chodidla je bota lehká a citlivá, aniž by to bylo na úkor podpory. Takové odpružení a podpora pomáhá změkčovat každý krok. Slaď své boty s běžeckým oblečením a vybavením Nike a pořiď si pro svůj příští běh nový outfit. Prohlédni si veškerou běžeckou obuv nebo další styly Zoom, včetně Zoom Vomero, Zoom Elite, Zoom Odyssey a Zoom Structure.

Přizpůsob si svou jízdu s NIKEiD >>