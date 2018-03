{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>girls>tops and t-shirts","pageCount":4,"searchList2":"gated:gender:girls|tops and t-shirts:","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Girls","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Tops and T-Shirts","facetValueId":"31525","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Tops and T-Shirts","facetCategory":true},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10004","facetValueName":"Girls","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":231,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["12057231","11921259","11921233","12180957","12080744","12162146","11921170","12001528","11217422","11598799","11928478","11888102","11598790","12080730","11598742","11598741","12080841","12115426","11888066","12080856","12080859","12080747","11888006","12240694","12180962","12181704","12181697","12181702","12230658","12240683","12219438","12101567","11217421","11921179","12273621","11323112","11323114","11319127","10738905","11597553","11323106","11597560","11525686","11323113","11528995","11528994","11320991","11329589","11329591","11556593","11528993","11525682","11597552","11528974","11525642","11536548","11525684","11543343","11528973","11384930"],"name":"Dí­včí topy a trička. Nike.com CZ.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Girls","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Tops and T-Shirts","facetValueId":"31525","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Tops and T-Shirts","facetCategory":true},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10004","facetValueName":"Girls","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}

DORUČENÍ ZDARMA. S NikePlus získáš standardní doručení zdarma ke všem objednávkám. Zjisti víc. VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY ZDARMA. Pokud se ti nebude cokoli líbit, můžeš to do 30 dnů vrátit. Zjisti víc.