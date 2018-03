{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>women>tops and t-shirts>training","pageCount":2,"searchList2":"gated:gender:women|tops and t-shirts:|sport:training","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Tops and T-Shirts","facetValueId":"31525","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Tops and T-Shirts","facetCategory":true},{"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":68,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["11924093","11967210","11771163","11924790","12323486","10741010","12051808","11923987","11770945","11530803","11007749","11924771","11936446","11959994","11551773","11164038","11923895","11535676","11936449","11373895","11960018","12038229","11974808","11790536","11949576","11768573","11790528","11768838","11975658","11949581","11967193","11790548","10741013","10662109","11841071","11530571","11204091","11764167","11530807","11765092","11967229","11764190","11769022","12051811","11923905","12051912","12023201","11776930","11946695","11924077","11936439","11923948","11949571","12079994","12063515","11967212","11923977","11924095","11923910","12023202"],"name":"Dámské topy na cvičení & trénink. Nike.com CZ.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Tops and T-Shirts","facetValueId":"31525","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Tops and T-Shirts","facetCategory":true},{"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetValueGroupName":"Sport","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10001","facetValueName":"Women","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Sport","facetValueId":"12296","facetValueName":"Training","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}

DORUČENÍ ZDARMA. S NikePlus získáš standardní doručení zdarma ke všem objednávkám. Zjisti víc. VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY ZDARMA. Pokud se ti nebude cokoli líbit, můžeš to do 30 dnů vrátit. Zjisti víc.