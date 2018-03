ELASTICKÉ POHODLÍ

Legíny Nike Dry Sport Essentials Just Do It pro malé děti (dívky) se vyznačují strečovou tkaninou odvádějící pot, která zaručí dlouhotrvající pohodlí při tréninku i zápase.

Výhody

Technologie Dri-FIT zajišťuje pocit sucha a pohodlí

Strečová tkanina poskytuje přirozený rozsah pohybu

Široký pas zajišťuje, že model pevně a pohodlně padne

Podrobnosti o produktu

Materiál: Dri-FIT 88 % polyester / 12 % spandex

Lze prát v pračce

Dovoz