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巴西队 Anthem
男子足球夹克
法国队 Anthem
英格兰队 Dri-FIT Squad
男子足球上衣
2017/18 赛季巴黎圣日耳曼 Vapor（Neymar Jr.）
男子足球比赛服
2018 赛季韩国队主场
男子足球球迷服
英格兰队 Authentic Grand Slam
男子T恤
英格兰队 Crest
法国队 Crest
法国队 Authentic Grand Slam
法国队 Dri-FIT Squad
巴西队 Crest
2017/18 赛季巴黎圣日耳曼（Neymar Jr.）
葡萄牙队 Crest
英格兰队 Pro
可调节运动帽
大童（男孩）T恤
2018 赛季中国队主场
中国队 Anthem
尼日利亚队 Squad
大童足球球迷服
中国队 Authentic Grand Slam
男子足球球迷短裤
中国队 Crest
大童足球球迷短裤
2018/19 赛季巴黎圣日耳曼 Vapor 主场
男子足球服
2018/19 赛季巴萨 Vapor 主场
2018 赛季法国队 Vapor 主场
2018 赛季巴西队 Vapor 主场
2018 赛季英格兰队 Vapor 主场
法国队 Windrunner
男子夹克
英格兰队 Squad
英格兰队 Windrunner
男子足球比赛短裤
2018/19 赛季巴黎圣日耳曼主场
2018/19 赛季曼城主场
2018/19 赛季巴萨主场
2018 赛季英格兰队客场
2018 赛季葡萄牙队客场
2018 赛季法国队主场
2018 赛季法国队客场
2018 赛季克罗地亚队主场
2018 赛季土耳其队主客场
2018 赛季巴西队主场
2018 赛季巴西队客场
2018 赛季葡萄牙队 Vapor 主场
2018 赛季葡萄牙队主场
2018 赛季英格兰队主场
2018/19 赛季切尔西主场
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法国队 Modern
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葡萄牙队 Grand Slam
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