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2018 赛季中国队主场
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2017/18 赛季巴黎圣日耳曼 Vapor（Neymar Jr.）
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2017/18 赛季巴黎圣日耳曼（Neymar Jr.）
2018 赛季法国队 Vapor 主场
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2018 赛季英格兰队 Vapor 主场
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2017/18 赛季巴萨 Vapor（Messi）
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2018 赛季巴西队 Vapor 主场
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2018 赛季葡萄牙队 Vapor 主场
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2018 赛季韩国队主场
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2018/19 赛季巴黎圣日耳曼 Vapor 主场
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2018/19 赛季巴萨 Vapor 主场