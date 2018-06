Air Max (21)

On ne présente plus la gamme Air Max emblématique de Nike, à l'amorti et à la flexibilité exceptionnels. Depuis le lancement de la première Air Max, il y a plus de trente ans, de nombreux modèles devenus classiques et de nombreuses versions revisitées ont vu le jour. De la Air Max 1 à la VaporMax, en passant par la Air Max 90, 95, 97, Air Max Zero, etc., pour le running, le sport ou le quotidien, il y en a pour tous les styles et toutes les activités. Chacune d'elle est disponible d'origine dans une variété de matières, de couleurs et d'imprimés mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez personnaliser vos Air Max de façon à obtenir l'exacte modèle de vos rêves.