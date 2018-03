Men's Gloves & Mitts (6)

We’ve detected that your system does not have JavaScript enabled, which is required to purchase product and properly experience Nike.com. Please enable JavaScript in your browser and refresh the page.

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>men>accessories and equipment>gloves / mitts>winter","pageCount":1,"searchList2":"gated:gender:men|accessories and equipment:gloves / mitts|seasonal global nv collections:winter","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"30111","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":"Seasonal Global NV Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"34551","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"34551","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":"Seasonal Global NV Collections","facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":6,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["10893084","11810107","11810110","11807870","11810108","10276310"],"name":"Men's Winter Gloves & Mitts. Nike.com CA.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"30111","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":"Seasonal Global NV Collections","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31531","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":true},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"34551","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Accessories and Equipment","facetValueId":"31651","facetValueName":"Gloves / Mitts","facetValueGroupName":"Accessories and Equipment","facetCategory":false},{"facetName":"Seasonal Global NV Collections","facetValueId":"34551","facetValueName":"Winter","facetValueGroupName":"Seasonal Global NV Collections","facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}