We’ve detected that your system does not have JavaScript enabled, which is required to purchase product and properly experience Nike.com. Please enable JavaScript in your browser and refresh the page.

{"response":{"templateType":"segmentedgrid","sortOption":"productscore","searchPageName":"nikecom>pw>men>pants and tights>joggers and sweatpants","pageCount":1,"searchList2":"gated:gender:men|pants and tights:joggers and sweatpants","dymPresent":false,"templateTypeShort":"standard","contentSearchType":"products","selectedFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"31528","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Pants and Tights","facetCategory":true},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"32964","facetValueName":"Joggers and Sweatpants","facetValueGroupName":"Pants and Tights","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"32964","facetValueName":"Joggers and Sweatpants","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"commerceEnabled":true,"isRedirect":false,"totalResults":40,"pageType":"productgrid","searchTerm":null,"inWallContentCards":[],"productIds":["11923429","11777241","11923325","11925842","11017047","11973185","12159326","11990207","12016981","12285192","11863833","11862458","11540276","11932151","11599498","11599463","11844160","12059292","11862459","11531535","11961753","11599460","11922373","11782163","11599524","11599457","11779181","12051717","10933150","10983925","10983935","11919649","10983913","10993557","11555718","11536067","12126370","11525662","11009627","10700276"],"name":"Men's Joggers & Sweatpants. Nike.com CA.","hasTouts":false,"allFacets":[{"facetName":"Gender","facetValueId":"10000","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"31528","facetValueName":"","facetValueGroupName":"Pants and Tights","facetCategory":true},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"32964","facetValueName":"Joggers and Sweatpants","facetValueGroupName":"Pants and Tights","facetCategory":false},{"facetName":"Gender","facetValueId":"10002","facetValueName":"Men","facetValueGroupName":"Gender","facetCategory":false},{"facetName":"Pants and Tights","facetValueId":"32964","facetValueName":"Joggers and Sweatpants","facetValueGroupName":null,"facetCategory":false}],"currentPage":1,"searchProp17":"productgrid:gated"},"success":true}